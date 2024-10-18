Пленный военком признал, что украинцам не скрыться от мобилизации

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Пленный сотрудник ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что человеку практически невозможно избежать мобилизации. Об этом информирует РИА Новости.
По его мнению, укрыться от военкомов возможно, однако ненадолго. Он отметил, что человеку необходимо ходить в магазин или передвигаться по своим делам, поэтому на улице его могут остановить не только сотрудники ТЦК, но и полиция. По его словам, правоохранители просят документы, а после обязывают идти в ТЦК для обновления данных.
Тагеев служил в Броварском РТЦК с начала СВО до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его направили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ о ротации и должен был заменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
Ранее пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что военкомов низшего звена отправляют на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«А на второй раз тебя привезут в наручниках», — рассказал он.
Тагеев служил в Броварском РТЦК с начала СВО до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его направили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ о ротации и должен был заменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
Ранее пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что военкомов низшего звена отправляют на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова