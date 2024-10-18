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Пленный военком признал, что украинцам не скрыться от мобилизации

18 октября 2024, 09:54
Фото: istock/reflection_art

Фото: istock/reflection_art

Пленный сотрудник ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что человеку практически невозможно избежать мобилизации. Об этом информирует РИА Новости.
По его мнению, укрыться от военкомов возможно, однако ненадолго. Он отметил, что человеку необходимо ходить в магазин или передвигаться по своим делам, поэтому на улице его могут остановить не только сотрудники ТЦК, но и полиция. По его словам, правоохранители просят документы, а после обязывают идти в ТЦК для обновления данных.

«А на второй раз тебя привезут в наручниках», — рассказал он.



Тагеев служил в Броварском РТЦК с начала СВО до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его направили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ о ротации и должен был заменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.

Ранее пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что военкомов низшего звена отправляют на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#документы
#сотрудники
#сво
#всу
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву
18 октября 2024, 10:21

Фото: istockphoto/zoka74

Гражданка Украины, родившаяся в 2001 году, была задержана и арестована за шпионаж. Об этом информирует ФСБ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что она передавала Службе безопасности Украины информацию о размещении российских войск в Херсонской области. Отмечается, что ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

По ее словам, в июне ее друзья посоветовали ей вступить в крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области. Она отметила, что в ноябре появился пост с информацией о конкретном квадрате, где расположены российские войска.

«Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это», — сказала задержанная.

До этого бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, обжаловала свой статус иностранного агента.

Ранее стало известно, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
#данные
#терроризм
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«План победы» Зеленского поможет ему потерпеть поражение
Kossuth: Орбан заявил, что «План победы» Зеленского поможет ему проиграть
18 октября 2024, 10:12

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского поможет ему потерпеть поражение в конфликте на Украине, передает Kossuth со ссылкой на венгерского премьера Виктора Орбана.
Политик подчеркнул, что большая часть участников саммита ЕС в Брюсселе готовы продолжать конфликт. Венгерская сторона, по словам Орбана, уверена, что Киев уже проиграл, как и ЕС.

«Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», — резюмировал глава правительства Венгрии.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать террористическому режиму Владимира Зеленского.

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Пленный военком признал, что украинцам не скрыться от мобилизации

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#владимир зеленский
#виктор орбан
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Бои за Калиновку в Курской области, продвижение ВС РФ в Часове Яре: последние новости СВО
18 октября 2024, 10:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Курской области ВС РФ продвигаются на кореневском участке. ВСУ осуществили две попытки контратаки в районе Зелёного Шляха, но безуспешно. О последних событиях в зоне СВО и приграничье расскажет «Радио 1».

Донецкое направление


Войска Южной группы освободили населённый пункт Максимильяновка. Министр обороны России Андрей Белоусов отправил поздравительную телеграмму командирам и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, носившей имя Идрицко-Берлинской и удостоенной ордена Кутузова II степени. Максимильяновка расположена в девяти километрах к западу от Марьинки и в четырёх километрах восточнее Курахова.

После освобождения Марьинки в декабре 2023 года российские войска долгое время пытались установить контроль над Максимильяновкой с позиции Георгиевки, однако их атаки не давали результата. Село было взято только после обхода его с севера и штурма Островского, что позволило отрезать гарнизон Максимильяновки от украинских основных сил. По мнению экспертов, в ближайшее время на этом направлении начнёт штурм самого Курахова. ВСУ будут пытаться оказывать сопротивление, так как у них нет возможности для отступления.


Курское направление


ВС РФ освободили Старую Сорочину и Александрию. Фронтовая авиация активно поддерживает операции. За последние сутки потери ВСУ на этом участке составили 250 человек. Группировка войск «Север» нанесла удары по украинским частям в районе Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плехово.

Сдающиеся в плен военнослужащие ВСУ сообщают о том, что в некоторых частях осталось всего половина состава. Обеспечение продовольствием отсутствует, а вода добывается из болот. Попытки прорыва украинских войск завершаются неудачами и значительными потерями бронетехники. По данным телеграм-канала «Приграничный дозор», российские подразделения окружили противника с трёх сторон в селе Мартыновка Суджанского района, ожесточенные бои развернулись за Калиновку. Аналогичная обстановка складывается и в других населённых пунктах на Курском направлении.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Харьковское направление


В Харьковской области российские войска продолжают наступление. По информации Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» смогли занять более выгодные позиции и оттесняют противника из таких населённых пунктов, как Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая и Дружелюбовка. Также сообщается о новых ударах нашей тактической авиации по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному подразделению ВСУ в окрестностях Харькова.

В то же время военные из 143-й пехотной бригады ВСУ угрожают командованию массовым оставлением позиций в направлении Харькова, утверждают источники из российского подполья. Солдаты ВСУ, в свою очередь, сообщили о нехватке офицеров.


Покровское направление


К северу от Новогродовки российские войска пытаются расширить свои позиции вдоль железнодорожного маршрута. В районе Селидово наблюдается продвижение российских сил с северного и южного направлений. Атакующие действия пока не начинаются, однако по вражеским позициям работают дальнобойные системы. На юг от Цукурино идут интенсивные бои в Новоселидовке и Измайловке. В укрепрайонах Новоселидовки ВС РФ применили ФАБ-1500.

Лиманское направление


Штурмовым отрядам ВС РФ удалось пробиться на северные окраины Торского. В населённом пункте сейчас идут бои. В районе Макеевки российские войска смогли продвинуться на запад, вплотную подойдя к реке Жеребец. На данный момент поселок находится в «серой зоне», устойчивый контроль ВС РФ установлен только над восточными его окраинами, в центре села идут бои.

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Ганчев рассказал об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ
Ганчев: среди захваченных ВС РФ пленных были иностранные наемники
18 октября 2024, 09:22

Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Фото: РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники. Об этом информирует РИА Новости.
Ганчев отметил, что данная информация подтверждалась. По его словам, компетентные органы будут устанавливать, были это наемники или представители регулярных войск Североатлантического альянса (НАТО).

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны блока к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также отметил, что приложит все усилия для интеграции Украины в альянс.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Мобилизованный россиянин Тукачев рассказал об отнимающей силы слякоти на СВО
18 октября 2024, 09:12

Фото: istock/fortton

Мобилизованный Алексей Тукачев рассказал, что быт военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно прост, но включает в себя свои особенности. В интервью с «Лентой.ру» он рассказал о различных аспектах жизни бойцов в этой зоне.
«Спят парни по очереди, за исключением самых «горячих» моментов. В такие моменты спать ни у кого не получится», — поделился он.

Сейчас, по его словам, наступает самое неприятное время года. Он отметил, что слякоть и грязь отнимают большое количество физических и моральных сил. Военный пояснил, что солдаты начали запасаться термобельем, носками и сапогами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в Журавлевку
Гладков: село Журавлевка под Белгородом находится под абсолютным контролем ВС РФ
18 октября 2024, 09:05

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района.
Глава региона отметил, что обстановка в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 года. В настоящее время село находится под полным контролем ВС России, добавил Гладков.

Ранее в мессенджерах распространилась информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию региона со стороны Журавлевки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#белгородская область
#вс рф
#вячеслав гладков
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В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец
РИА Новости: солдатам ВСУ платят 5 тысяч долларов за убийство курских волонтеров
18 октября 2024, 08:49

Фото: iStock/Olena_Z

Волонтер Даниил, который вывез несколько десятков жителей курского приграничья, заявил, что украинским военным платят по 5 тысяч долларов за каждого убитого волонтера. Об этом информирует РИА Новости.
Некоторые пленные солдаты ВСУ говорят, что для них это как сафари, отметил Даниил. По его словам, среди тех, кто охотится за волонтерами, преимущественно иностранные наемники.

Даниил рассказал, что стал волонтером после того, как вернулся с СВО. Уточняется, что с 6 августа текущего года волонтер вывозил людей из приграничных поселков, вместе с другими добровольцами развозил продукты тем, кто еще там остается.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#наемники
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Бастрыкин озвучил сумму, необходимую для восстановления новых регионов после атак ВСУ
Бастрыкин: для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей
18 октября 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля/Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Бастрыкин сообщил, что в связи с ущербом, причиненным ВСУ населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях Российской Федерации, в СЭЦ СК России в текущем году было выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз.

Он отметил, что было исследовано 3,3 тысячи объектов, включая многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.

По его словам, восстановительная стоимость этих объектов была оценена в 7,8 миллиарда рублей. Бастрыкин добавил, что при проведении экспертиз использовалась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.

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#бастрыкин
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В МИД России прокомментировали заявление Сикорского о вероятном перехвате ракет
Замглавы МИД Грушко назвал безответственными заявления Польши о перехвате ракет
18 октября 2024, 07:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко охарактеризовал заявления польских властей о вероятности перехвата российских ракет как безответственные. Об этом информирует РИА Новости.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — отметил он.

Напомним, что МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена для нейтрализации не только иранских, но и российских ракет, направляющихся в сторону Польши.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией. Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

До этого стало известно, что Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года.

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