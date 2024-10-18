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Вооруженные силы России ликвидировали половину украинской группировки, которая пыталась удерживать оборону населенного пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«При штурме Максимильяновки погибло около половины группировки противника, которая находилась в селе», — отметил собеседник.
По его словам, на этом участке украинские военные потеряли огромное количество военнослужащих. Помимо этого, отмечается, что есть раненые и военнопленные.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. 17 октября Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР. В сводке МО РФ указано, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений Южной группировки войск.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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