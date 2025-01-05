Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных

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За всё время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли 49 010 военнослужащих. Такие цифры привели в министерстве обороны РФ.
Помимо этого, российскими военными уничтожено 273 украинских танка, 209 боевых машин пехоты (БМП), 153 бронетранспортёра (БТР), 1 461 боевой бронированный автомобиль, 1 407 простых машин, 340 полевых артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS, 16 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).
Также были ликвидированы восемь транспортно-заряжающих машин, 88 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы и четыре РЛС противовоздушной обороны. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что уничтожение группировки ВСУ в Курской области продолжается.
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Александр Бойцов