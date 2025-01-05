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Десятая часть личного состава украинских войск дезертировала с фронта. С таким заявлением выступил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».
Причём он отметил, что число дезертировавших будет нарастать в арифметической прогрессии. В настоящее время уже каждый десятый военнослужащий является самовольщиком.
При этом Стариков отметил, что есть ещё не зарегистрированные уголовные дела, поэтому это число можно смело умножать ещё на два.
Полковник указал на то, что украинцы удивляются положению своих «героев» на фронте, где российские войска активно пробивают оборонительные позиции и берут под контроль города. Это как раз и связано с тем, что ВСУ заметно ослабли на фоне большого числа дезертиров.
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При этом Стариков отметил, что есть ещё не зарегистрированные уголовные дела, поэтому это число можно смело умножать ещё на два.
Полковник указал на то, что украинцы удивляются положению своих «героев» на фронте, где российские войска активно пробивают оборонительные позиции и берут под контроль города. Это как раз и связано с тем, что ВСУ заметно ослабли на фоне большого числа дезертиров.
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Анастасия Чинкова