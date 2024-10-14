Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ

Минобороны РФ предложило отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, которые отражали вооруженное вторжение на территорию России. Соответствующий проект указ появился на официальном портале правовых актов. Тот же статус предлагается присваивать и тем, кто останавливал вражескую провокацию на границе.