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Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ

14 октября 2024, 21:19
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минобороны РФ предложило отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, которые отражали вооруженное вторжение на территорию России. Соответствующий проект указ появился на официальном портале правовых актов. Тот же статус предлагается присваивать и тем, кто останавливал вражескую провокацию на границе.
В пояснительной записке отмечается, что проект подготовили для того, чтобы данная категория добровольцев смогла получать статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий. Территории, которые будут считаться прилегающими к зоне проведения СВО, предлагается определять федеральному правительству.
«В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации», — указано в документе.


Расходы федерального бюджета в случае принятия этих изменений вырастут на 1,031 млрд рублей в 2025 году, на 1,124 млрд рублей в 2026 году и 1,256 млрд рублей в 2027 году.

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Журналисты RT поговорили с мамой арестованной в Одессе Елены Чесаковой
14 октября 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Журналисты RT побеседовали с мамой арестованной в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент памятника Екатерине Второй Елены Чесаковой.
«Я мнений своих не меняю. Так как я говорила, я так и буду говорить», — сказала она.

Мать Елены также говорила, что у нее не получилось уговорить дочь, чтобы та пошла на уступки. Елена, по словам матери, не стала молчать в отличие от многих на Украине.

Елена Чесакова скончалась в СИЗО в возрасте 43 лет. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность. Журналистка Маргарита Симоньян отмечала мужество и смелость умершей. В частности, ее сравнивали с Зоей Космодемьянской. Бывший нардеп украинского парламента Олег Царев считает, что одесситку убили в изоляторе за ее поступок.

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ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области

ВС РФ освободили от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области
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ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области
Богомаз: силы ПВО отражают воздушную атаку с применением БПЛА в Брянской области
14 октября 2024, 20:51

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО отражают украинскую воздушную атаку с применением БПЛА в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, комплексы противовоздушной обороны работают ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских целей.
«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области, который находится всего в 6 километрах от Суджи. Войска ВС РФ полностью вытеснили ВСУ из нсела и вернули над ним полный контроль.

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#контроль
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Зеленский заявил, что КНДР начинает участвовать в конфликте на стороне России
14 октября 2024, 20:13

Владимир Зеленский заявил, что КНДР начинает фактически участвовать в конфликте на стороне России. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. По словам главы киевского режима, такие данные ему предоставило главное управление разведки.
Он также отметил, что выслушал доклад от главкома ВСУ Александра Сырского, который подробно рассказал про покровское направление в ДНР и вторжение украинских националистов в Курскую область.

Зеленский добавил, что разведка доложила ему о планах российской армии на «осень-зиму», когда в конфликт полностью включится Северная Корея.

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#зеленский
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Жители Подмосковья поучаствовали в акции «Доброе дело» по сбору помощи Донецку
14 октября 2024, 19:48

Жители Подмосковья собрали гуманитарную помощь для Донецка в рамках акции «Доброе дело». В сборе принимали участие все желающие, включая детей. Акцию инициировали неравнодушные школьники при участии взрослых, а поддержал ее впоследствии глава региона Андрей Воробьев.
«Собрали много нужных полезных вещей для того, чтобы нашим бойцам это пригодилось, и обязательно, конечно же, ждем вас домой с победой», — сказала Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Бойцам также отправили удлинители, расширяющие радиус действия дронов и другую полезную технику.

«Получили усилитель сигнала (БПЛА) ROC-4, подставки, установили, все работает. Большой привет всей московской области от 242-го полка. Благодарим Вас за поддержку и гуманитарную помощь. Отдельное спасибо членам правительства Подмосковья, зампреду Вячеславу Рохину и министру Екатерине Швелидзе, а также директору телеканала «360» Алексею Каклюгину», — поблагодарили бойцы 242-ого полка.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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ВС РФ освободила от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области
14 октября 2024, 19:10

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы освободили от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области, который находится в шести километрах от Суджи. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, днем 14 октября морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки «Север» полностью вытеснили ВСУ из населённого пункта и вернули полный контроль над селом. Черкасская Конопелька находится всего в шести км от Суджи, которая сейчас находится под контролем украинской армии.

Кроме того, российские военные отразили контратаки боевиков ВСУ в районе Зелёного Шляха.

«Российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области в 6 км от центра Суджи, который удерживают украинские боевики», — подтверждает информацию Telegram-канал «Военный обозреватель».

Минобороны РФ официально освобождение Черкасской Конопельки не подтверждало.

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ТАСС: боевики ВСУ в упор расстреливали гражданских в Судже
14 октября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ расстреливали в упор молодежь в Судже под Курском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на рассказ одной из местных жительниц.
«Расстреливали всех подряд. Говорят, стариков еще более-менее [щадили], а молодых ребят в упор расстреливают, и все. Без разбора», — пояснила женщина.

По словам другой жительницы, украинские неонацисты убили ее брата. Расстреливали даже 12-13-летних ребят, когда подростки хотели уехать из Малой Локни, отметила она.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, примерно, в 5:30 утра. Бои в российском регионе идут до сих пор. Аналитики уверены, что Украина потеряет территории в Донбассе и не удержит их в Курской области.

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#россия
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#всу
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#новости
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Зеленский высказался об обстановке в Курской области
Зеленский: ВС РФ пятые сутки прорывают оборону ВСУ в Курской области
14 октября 2024, 18:55

Армия России уже пятые сутки прорывает оборону ВСУ на оккупированной Киевом территории Курской области. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что украинские военные не только удерживают свои позиции, но и умудряются контратаковать.

При этом командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что на сегодняшний день приблизительно 50% занятой боевиками ВСУ территории Курской области освобождено российскими силами.

Напомним, 10 октября армия России начала второй этап активного контрнаступления в курском приграничье для освобождения захваченных земель.

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Стало известно, почему на Украине участились облавы военкомов
Страна.ua: причиной облав военкомов на Украине является срыв мобилизации
14 октября 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

На Украине срывается план по мобилизации, с этим связаны участившиеся в республике облавы военкомов, информирует украинское издание «Страна».
«С прошлой недели почти по всей Украине идут масштабные рейды ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы — прим. ред.). Это, пожалуй, самая мощная активизация «улично-принудительной» мобилизации с момента начала войны», — сказано в публикации.
К слову, одна из таких облав недавно прошла в Харькове, где посетители концерта, да и сами музыканты получили от военкомов повестки. На комиссию отправились сразу три музыкальных коллектива. По некоторой информации, мобилизован в том числе и звукорежиссер.

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#мир
#украина
#мобилизация
#война
#сво
#всу
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На отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском языке
14 октября 2024, 18:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области российские бойцы обнаружили записку на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Уточняется, что в записке говорится о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор написанного предостерегает не поджигать их вертикально, а горизонтально, после чего сразу же кидать в нужном направлении.

Помимо записки украинские боевики оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большое число гранат.

Ранее сообщалось, что женские золотые украшения находили в личных вещах погибших украинских солдат в Угледаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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