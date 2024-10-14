Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ

Фото: iStock/Oleg Elkov
Минобороны РФ предложило отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, которые отражали вооруженное вторжение на территорию России. Соответствующий проект указ появился на официальном портале правовых актов. Тот же статус предлагается присваивать и тем, кто останавливал вражескую провокацию на границе.
В пояснительной записке отмечается, что проект подготовили для того, чтобы данная категория добровольцев смогла получать статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий. Территории, которые будут считаться прилегающими к зоне проведения СВО, предлагается определять федеральному правительству.
Расходы федерального бюджета в случае принятия этих изменений вырастут на 1,031 млрд рублей в 2025 году, на 1,124 млрд рублей в 2026 году и 1,256 млрд рублей в 2027 году.
Читайте также:
Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы
Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске
Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО льготы
«В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации», — указано в документе.
Расходы федерального бюджета в случае принятия этих изменений вырастут на 1,031 млрд рублей в 2025 году, на 1,124 млрд рублей в 2026 году и 1,256 млрд рублей в 2027 году.
Читайте также:
Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы
Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске
Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО льготы
Данил Пономарев