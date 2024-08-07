ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами

Фото: iStock/zim286
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, под удар попал склад с боеприпасами в пригороде Сум. Уточняется, что в результате атаки были ликвидированы 400 украинских боевиков.
Иные подробности об атаке Лебедев не привел.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
В ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи в Нью-Йорке
ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе
Десант смертников ВСУ на Херсонщине и штурм Торецка ВС РФ: последние новости СВО
Иные подробности об атаке Лебедев не привел.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
В ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи в Нью-Йорке
ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе
Десант смертников ВСУ на Херсонщине и штурм Торецка ВС РФ: последние новости СВО
Екатерина Коршунова