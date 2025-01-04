Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны представило кадры уничтожения САУ «Богдана» в Харьковской области

Минобороны представило кадры уничтожения САУ «Богдана» в Харьковской области

Видео: Минобороны РФ (mil.ru)

Минобороны России представило кадры объективного контроля уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» расчётами FPV-дронов группировки войск «Запад» в Харьковской области.


Бойцами разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки войск была обнаружены 155-мм САУ «Богдана», которая располагалась в лесной местности. Расчёт этой установки вёл огонь в сторону подразделений ВС РФ. После анализа полученных сведений было принято решение нанести удар по САУ. Расчётами FPV-дронов цель была оперативно уничтожена.

Контроль уничтожения САУ вёлся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Читайте также:

ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS

Боец СВО после схватки с солдатом ВСУ забрал у него рацию и подслушал переговоры

ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке
#минобороны рф
#вс рф
#харьковская область
#всу
#сво
Эксперт Давыдкин: РФ может применить «Орешник» в ответ на атаки ATACMS
04 января 2025, 19:16

Фото: iStock/ vadimrysev

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что РФ может применить баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения целей в Киеве. Об этом сообщил в интервью газете «Взгляд».
Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация постоянно реагирует на ракетные атаки с территории Украины. Он сделал акцент на том, что можно применить ракеты «Орешник» или «Искандер» в грядущих операциях.

Василий Давыдкин уточнил, что с помощью комплексов «Искандер» есть возможность эффективно поражать цели в Киеве.

«Я думаю, в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас многие говорят, что Украина готовится наступать, но из этого ничего не выйдет», — обратил внимание военный эксперт.

Василий Дандыкин отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации научились эффективно сбивать ракетные системы ATACMS.

Ранее сообщалось, что у ВСУ было всего несколько десятков ракет ATACMS на момент получения разрешения бить вглубь России, однако возможности пополнять запасы не имелось.

Читайте также:

«ВСУ в панике»: Эксперт подвел итоги СВО и назвал города, которые перейдут под контроль ВС РФ

«Экзистенциальная проблема»: Военэксперт назвал причину распада НАТО в 2025 году

«ВО»: американский комплекс ПРО THAAD впервые за 16 лет перехватил ракету
#эксперт
#украина
#вс рф
#ракеты
#орешник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военнопленный санитар рассказал о лечении иностранных наёмников ВСУ
Пленный Набока: большинство раненых наёмников ВСУ уезжали домой после лечения
04 января 2025, 18:51

Фото: iStock/sergeyryzhov

Большинство раненых иностранных наёмников ВСУ после прохождения лечения возвращались домой. Об этом сообщил военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и служивший санитаром в военном госпитале в Харькове.
Он подчеркнул, что в основном наёмники получали тяжёлые ранения, поэтому сразу же после прохождения лечения уезжали к себе на родину.

Набока служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра в Харькове, куда в том числе попадали наёмники с тяжёлыми ранениями.

По его словам, за два года работы к нему в отделение попадали наёмники из Азербайджана, Германии, Грузии, Испании, Колумбии, Польши, Франции и Чехии. Они проходили лечение в общих палатах и на общих условиях.

Читайте также:

Немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре в ДНР

Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ

Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре
#наемники
#всу
#госпиталь
#лечение
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 100 жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения обломков БПЛА
04 января 2025, 18:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Около 100 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Воронеже, где обнаружили части сбитых украинских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он подчеркнул, что большинство жильцов разъехались к родственникам, а для остальных были подготовлены автобусы и организован пункт временного размещения в ближайшей школе.

Также Гусев подчеркнул, что экстренные службы эвакуируют жильцов ещё одного дома в городе, где также были обнаружены обломки сбитых дронов.

В настоящее время территории о обоих домов оцеплены, решается вопрос о ликвидации обломков.

4 января в Воронеже и пригороде силами ПВО были сбиты не менее пяти беспилотников. Часть из них обрушились на Левобережный район города, где были повреждены жилые дома.

Читайте также:

В Воронеже украинский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом

ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета и шесть снарядов на Горловку

ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS
#воронеж
#эвакуация
#беспилотник
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СБУ недовольны самарским губернатором Федорищевым
Губернатор Самарской области Федорищев попал в поле зрения СБУ
04 января 2025, 18:12

Вячеслав Федорищев (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

СБУ предъявила подозрения губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву в том, что он якобы «финансирует террористическую деятельность оккупационной армии Российской Федерации».
Об этом сам глава российского региона написал в своём телеграм-канале. По его словам, вменяемая ему статья звучит длинно и напыщенно: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Украинские разведчики подозревают Федорищева в том, что он приезжал на Донбасс, передавал российским военным тепловизоры, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, ударные беспилотники и транспортные средства. Самарский губернатор выразил недовольство термином «подозрение».

«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать», — заявил руководитель областной администрации.

По его словам, усилия его лично и его единомышленников будут только нарастать, ровно до того момента, пока Россия не одержит победу в СВО. А это произойдёт уже скоро, заключил Федорищев.

Читайте также:

Федорищев: «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей взяточникам

Еще в девяти субъектах на выборах победу одержали действующие губернаторы

Губернатор Сальдо: Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией
#россия
#губернатор
#изменения
#финансирование
#донбасс
#сво
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский пленный: Я окаменел, узнав о нахождении в Курской области
04 января 2025, 18:02

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинский военнослужащий Кирилл Исинбаев «окаменел», когда узнал от сослуживцев, что находится в приграничном районе российского региона. Об этом он сам рассказал, когда попал в плен в Курской области.
Слова украинского военнопленного передаёт сайт KP.RU. По словам бывшего бойца ВСУ, его и тех, кто с ним служил, просто «кинули», не объяснив, куда их везут. Момент попадания в плен Исинбаев описал так: приказали кинуть в блиндаж гранату, он подошёл к укрытию, услышал команду сдаваться на русском языке. Что с готовностью тут же и сделал.

Украинский солдат рассказал, что мать его — уроженка южного региона России, а отец — мариец по национальности, который родился ещё в Башкирской АССР. а сам он затрудняется с национальной идентификацией, не знает, «кем себя считать».

Читайте также:

В ДНР взяли в плен польского наемника

Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом

Под Курахово взяли в плен бойца ВСУ, переодетого в женскую одежду
#мать
#сайт
#отец
#всу
#солдат
#плен
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета и шесть снарядов на Горловку
04 января 2025, 17:58

Фото: iStock/NiseriN

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, используя шесть снарядов и четыре взрывоопасных предметов, сброшенных с беспилотников. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Отмечается, что было зафиксировано несколько атак со стороны вооружённых формирований Украины. Сначала ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, после чего сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотников. Атаки производились в период с 01:00 до 16:00.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка. До начала СВО его численность населения составляла свыше 250 тысяч человек.

В настоящее время Горловка является самым обстреливаемым населённым пунктом в Донецкой Народной Республике.

Читайте также:

ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS

В Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои – Bild

Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
#вс рф
#всу
#днр
#обстрел
#атака
#снаряд
#беспилотник
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве прооперируют пострадавшего от удара дрона главврача больницы в Алёшках
04 января 2025, 17:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Главного врача Городской больницы в Алёшках Херсонской области, раненного при атаке украинского дрона, прооперируют в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
В своём телеграм-канале глава ведомства уточнил, что врач, известный всему городу, направлен в столицу для прохождения специализированного лечения. Там ему будет проведена операция на глаза. Алёшкинская городская больница продолжает работать в штатном режиме, населению оказывается вся необходимая помощь.

Здание больницы в Алёшках Херсонской области было атаковано ВСУ 30 декабря 2024 года. Оператор FVP-дрона направил аппарат прямо в кабинет главного врача. Владимир Харлан получил множественные тяжёлые осколочные ранения. Его заместитель Василий Борисов погиб на месте.

Читайте также:

Сальдо: армия Украины обстреляла станцию скорой помощи в Алешках

Алексеенко: армия Украины повторно ударила по Алешкинской больнице в Херсонской области

В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы
#помощь
#операция
#больница
#врач
#глаза
#здание
#оператор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои – Bild
04 января 2025, 17:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают активно наступать и уже находятся в семи километрах от Днепропетровской области Украины, где ещё ни разу не было наземных боевых действиях. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в своей статье.
Журналист подчеркнул, что с начала 2025 года ВС РФ взяли под контроль восемь населённых пунктов в районе Красногвардейска (украинское название – Покровск) и они продолжают своё активное продвижение.

При этом, уточнил Рёпке, российские войска никогда не атакуют город сразу, а используют стратегию, при которой сначала обходят населённый пункт с юга.

Также обозреватель спрогнозировал скорое начало боевых действий в Днепропетровской области. Это станет «ужасным сценарием» для властей Украины.

Читайте также:

ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке

ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск – Константиновка

Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
#всу
#вс рф
#конфликт
#военные
#сша
#красноармейск
#город
#контроль
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
Блинкен: США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
04 января 2025, 17:09

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times сообщил, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала СВО.
Он заявил, что задолго до начала конфликта, а именно с сентября 2021 года, Вашингтон незаметно поставлял Киеву большое количество вооружения, чтобы убедиться, что у страны есть всё необходимое для обороны. В частности, тогда были отправлены ракетные зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Накануне Блинкен заявил, что США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией. По его словам, вероятность нанесения удара выросла с 5% до 15%.

Читайте также:

ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS

Байден собирается сделать «прощальный подарок» Путину

«Он заикается»: в США уличили Зеленского в желании сказать правду об окончании СВО
#украина
#сша
#сво
#финансирование
#вооружение
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате