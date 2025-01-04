Минобороны представило кадры уничтожения САУ «Богдана» в Харьковской области

Видео: Минобороны РФ (mil.ru)
Минобороны России представило кадры объективного контроля уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» расчётами FPV-дронов группировки войск «Запад» в Харьковской области.
Бойцами разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки войск была обнаружены 155-мм САУ «Богдана», которая располагалась в лесной местности. Расчёт этой установки вёл огонь в сторону подразделений ВС РФ. После анализа полученных сведений было принято решение нанести удар по САУ. Расчётами FPV-дронов цель была оперативно уничтожена.
Контроль уничтожения САУ вёлся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
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Анастасия Чинкова