Видео: Минобороны РФ
Кадры поражения пункта дислокации боевиков ВСУ в районе Чернетчины продемонстрировали в Минобороны РФ.
«После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника», — пояснили в ведомстве.Там добавили, что противник лишился двух грузовиков, а также автомобилей повышенной проходимости, до 35 единиц живой силы и автобуса.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Противник использует мирное население в качестве целей. Накануне боевики ВСУ атаковали Белгород. Кроме того, украинские неонацисты напали на Курскую область.
По оценке международного сообщества, действия Киева способствуют усилению напряженности.
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Никита Кротов