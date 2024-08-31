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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло

Губернатор Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгорода пострадали 46 человек
31 августа 2024, 10:03
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В результате обстрела Белгорода украинскими вооружёнными силами число пострадавших среди мирных граждан возросло до 46 человек, среди которых семь детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Пять человек погибли, мои искренние соболезнования их семьям. 46 получили ранения, 37 из которых находятся в больнице, среди раненых семь детей, один из них был прооперирован и его состояние тяжёлое», — отметил Гладков.

Он добавил, что двое взрослых, получившие травмы, готовятся к отправке в Москву для дальнейшего лечения.



Напомним, 30 августа ВСУ обстреляли Белгород и окружающие районы, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли как минимум пять человек, среди пострадавших — шесть детей. Гладков сообщил, что нападение было осуществлено с использованием системы залпового огня Vampire, в результате чего повреждены три жилых дома, два социальных и два коммерческих объекта. Более десяти автомобилей были задеты осколками.

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Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область
Пленный боевик ВСУ Стегарь рассказал о насильных способах отправки под Курск
31 августа 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование ВСУ насильно отправляло боевиков под Курск, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного Стегаря. По его словам, подразделение понимало о так называемой миссии «смертников», которых отправили в Россию «на убой».
Их задача была вторгнуться и закрепиться в одном из населенных пунктов, отметил боевик. Кроме того, добавил Стегарь, нужно было продержаться четверо суток, однако план провалился.

«Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 «двухсотых» и 7 «трехсотых», — пояснил собеседник.
Украинские военные вторглись в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и ВС РФ.

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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло

ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
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#сво
#всу
#курская область
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ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
31 августа 2024, 09:44

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ расстреляли монаха Горнальского мужского монастыря в спину при атаке на Курскую область. Об этом сообщил протоиерей Олег Чебанов в разговоре с ТАСС.
Отмечается, что данный монастырь стал одним из первых объектов, атакованных украинскими боевиками в Курской области. По словам Чебанова, ВСУ нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение.

Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Несмотря на то, что священнослужители не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
НПО: украинский лётчик Месь агитировал за передачу Киеву боевых самолётов Запада
31 августа 2024, 09:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украинский летчик Алексей Месь, который погиб в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада. Об этом написала в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств для помощи Украине.
Как сообщает организация, «Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины». Уточняется, что в 2022 году мужчина посетил Соединенные Штаты, чтобы лоббировать поставку F-16 для ВСУ.

Компания также сопроводила публикацию снимками, на которых Месь и Андрей Пильщиков запечатлены стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне.

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

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США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине
WSJ: США не будут отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16
31 августа 2024, 08:40

Фото: iStock/TebNad

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от отправки американского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, Совбез США рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания истребителей и иной техники. Однако, как сообщает издание со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов, в настоящее время это слишком рискованное действие.

Ожидается, что ответственность за обслуживание американских истребителей возьмет на себя Европейский союз.

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

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#дороги
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Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине
NYT: Киев допускает, что разбившийся на Украине F-16 мог сбить ЗРК Patriot
31 августа 2024, 07:10

Фото: iStock/Vital Hil

Киев в качестве версии крушения истребителя F-16 рассматривает удар по нему дружественным огнем зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ. Об этом сообщает The New York Times.
По словам одного из неназванных западных чиновников, есть признаки, указывающие на огонь «по своим со стороны Patriot». Согласно одной из версий, ЗРК американского производства мог случайно обстрелять истребитель.

Еще одной версией крушения является техническая неисправность самолета.

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили якобы во время отражений ракетного удара со стороны ВС России.

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#дороги
#военные
#всу
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#солдат
#пилоты
#истребитель f-16
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Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске из Африки в Курскую область
31 августа 2024, 06:41

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» планируют переброску из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом сообщил командир формирования Виктор Ермолаев, передает Le Monde.
«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», – заявил Ермолаев.

По информации издания, ЧВК «Медведь» отправит в Курскую область 100 своих бойцов. При этом, уточняет командование, по результатам выполнения задач на родине они вернутся в Африку.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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#россия
#украина
#атака
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Российский военкор Котенок сообщил от отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта
31 августа 2024, 06:11

Фото: iStock/chuanchai

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народнй республике (ДНР). Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, отметив, что информация ожидает подтверждения.
«По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», – заявил военный корреспондент.

Ранее стало известно, что бойцы добровольческого корпуса Министерства обороны РФ нашли клейматор в личных вещах нейтрализованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского пограничья. Его обнаружили в рюкзаке военнослужащего, погибшего в ходе атаки на российский регион.

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#украина
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#россия
#днр
#военкор
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ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
Ганчев: ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
31 августа 2024, 05:11

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись на сватовско-купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
Улучшение позиций российских бойцов зафиксировали в районе поселка Синьковка. Ганчев отметил, что российские войска также продвигаются около трасс, соединяющих Купянск и Сватово.

Ранее стало известно о безуспешных попытка ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) организовать контратаку ВС РФ под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на штурмы командование ВСУ направляет малые маневренные группы, поддерживаемые артиллерией и бронетехникой.

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#лнр
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#сво
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Армия России улучшила позиции в Волчанске
Ганчев: армия России улучшила позиции в Волчанске, проходят городские бои
31 августа 2024, 04:58

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции в Волчанске, проходят городские бои. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
Он напомнил, что речка Волча разделяет город на северную и южную части.

«Они контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города», – отметил он.

Глава российской администрации Харьковской области указал на то, что бойцы улучшают свои позиции в районе «именно жилой зоны».

Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ.

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