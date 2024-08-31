Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло

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В результате обстрела Белгорода украинскими вооружёнными силами число пострадавших среди мирных граждан возросло до 46 человек, среди которых семь детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Пять человек погибли, мои искренние соболезнования их семьям. 46 получили ранения, 37 из которых находятся в больнице, среди раненых семь детей, один из них был прооперирован и его состояние тяжёлое», — отметил Гладков.
Он добавил, что двое взрослых, получившие травмы, готовятся к отправке в Москву для дальнейшего лечения.
Напомним, 30 августа ВСУ обстреляли Белгород и окружающие районы, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли как минимум пять человек, среди пострадавших — шесть детей. Гладков сообщил, что нападение было осуществлено с использованием системы залпового огня Vampire, в результате чего повреждены три жилых дома, два социальных и два коммерческих объекта. Более десяти автомобилей были задеты осколками.
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Анастасия Хохлова