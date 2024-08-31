Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область

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Командование ВСУ насильно отправляло боевиков под Курск, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного Стегаря. По его словам, подразделение понимало о так называемой миссии «смертников», которых отправили в Россию «на убой».
Их задача была вторгнуться и закрепиться в одном из населенных пунктов, отметил боевик. Кроме того, добавил Стегарь, нужно было продержаться четверо суток, однако план провалился.
Украинские военные вторглись в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и ВС РФ.
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«Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 «двухсотых» и 7 «трехсотых», — пояснил собеседник.
Украинские военные вторглись в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и ВС РФ.
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Никита Кротов