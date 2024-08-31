В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР

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Активисты подполья «Дозор» уничтожили грузовик украинских боевиков в подконтрольном Украине Славянске в ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале подполья.
Уточняется, что случившееся назвали наглядным примером того, как можно уничтожать логистику и резервы врага на линии боевого соприкосновения. При этом в подполье отметили, что бесценна любая помощь в борьбе с противником.
Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции в Волчанске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции в Волчанске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова