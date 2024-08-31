В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР

Российские войска демонстрируют успехи сразу на нескольких ключевых направлениях, включая укрепление позиций на востоке и юге страны. В частности, значительное внимание уделяется операциям в Донецкой и Луганской областях, где ВС РФ добиваются тактических преимуществ. Также наблюдается активизация действий в Запорожском регионе, что создает новые возможности для дальнейшего продвижения. О последних событиях в Курской области и о том, где ВС РФ владеют преимуществом расскажет редакция «Радио 1».