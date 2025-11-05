Минобороны прокомментировало слова Зеленского о зачистке «оставшихся в Купянске русских»

05 ноября 2025, 11:02

МО: положение зажатых в Красноармейске и Купянске ВСУ ухудшается

Владимир Зеленский

Заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске украинские войска якобы проводят «зачистку» оставшихся «до 60 русских», говорит либо о полной утрате им связи с реальностью, либо о попытке скрыть критическую ситуацию на фронте.





Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало соответствующий пост.





«Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады (главком ВСУ Александра – прим. ред.) Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счёт выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков», – говорится в заявлении военного ведомства.