Отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье
Станислав Сырский, 86-летний отец главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, выписался из клиники в Подмосковье. Ранее врачи обнаружили у него новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Выписка состоялась 28 октября. Сын смог перевести деньги с Украины и оплатить все счета отца в российских медицинских учреждениях. Он также организовал транспортировку Станислава Прокофьевича домой во Владимирскую область. Перевозка проходила в условиях строгой секретности.
Состояние Сырского-старшего ухудшилось в апреле после перенесенного коронавируса. Изначально его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Узнав о тяжелом состоянии отца, Александр вышел на связь и предложил финансовую помощь для лечения в частной клинике. В мае пенсионера перевели в Москву, а затем на реабилитацию в медцентр Подмосковья.
Ранее родители и сын не общались из-за разногласий по поводу специальной военной операции. Мать и отец Сырского живут во Владимирской области, поддерживают Россию и участвовали в акции «Бессмертный полк». Теперь пенсионер продолжит лечение дома.
