Отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье

05 ноября 2025, 09:17

Александр Сырский

Станислав Сырский, 86-летний отец главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, выписался из клиники в Подмосковье. Ранее врачи обнаружили у него новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.