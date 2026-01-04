Минобороны: ПВО ликвидировала 253 БПЛА ВСУ над территорией России
Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 253 украинских беспилотника над регионами России. Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 13:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 86. В Белгородской области сбили 53 беспилотника, над Московским регионом — 39.
Также сообщается об отражении ударов над Калужской областью (27 дронов) и Курской областью (14). По восемь БПЛА уничтожили над Рязанской и Тульской областями.
По три беспилотника сбили над Владимирской, Волгоградской и Липецкой областями, а также над Орловской и Ростовской. В Воронежской области уничтожили два дрона, над Смоленской — один.
