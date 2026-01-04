В Белгородской области сообщили об усилении атак со стороны ВСУ

04 января 2026, 19:48

Гладков: Атаки со стороны боевиков ВСУ усилились в Белгородской области

Фото: istockphoto/N-sky

С 9:00 до 15:00 над Белгородской областью зафиксировали около 60 украинских беспилотников, при этом более половины из них удалось перехватить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.





Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, уделяя особое внимание уведомлениям МЧС об угрозе атак БПЛА.





«Сегодня враг усилил атаки на Белгородскую область», — гласит пост Гладкова.