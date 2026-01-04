В Белгородской области сообщили об усилении атак со стороны ВСУ
Гладков: Атаки со стороны боевиков ВСУ усилились в Белгородской области
С 9:00 до 15:00 над Белгородской областью зафиксировали около 60 украинских беспилотников, при этом более половины из них удалось перехватить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, уделяя особое внимание уведомлениям МЧС об угрозе атак БПЛА.
«Сегодня враг усилил атаки на Белгородскую область», — гласит пост Гладкова.
Ранее сообщалось, что Россию атаковали более 100 беспилотников. Кроме того, в Минобороны РФ докладывали, что российские бойцы поразили цеха сборки и хранения БПЛА ВСУ.