ВСУ убили своих же военнослужащих в Купянске

04 января 2026, 17:57

SHOT: ВСУ ударили по своим же наемникам, укрывавшимся в больнице Купянска

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ ликвидировали своих же военнослужащих в Купянске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





По его данным, после неудачных наступательных действий часть наемников укрылась в центральной больнице. По зданию нанесли авиаудар, в результате которого оно оказалось почти полностью разрушено. По предварительным данным, погибли десятки находившихся внутри бойцов.

«За эту неделю бойцы ВС РФ отразили 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск», — говорится в публикации.