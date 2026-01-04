ВСУ убили своих же военнослужащих в Купянске
SHOT: ВСУ ударили по своим же наемникам, укрывавшимся в больнице Купянска
ВСУ ликвидировали своих же военнослужащих в Купянске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, после неудачных наступательных действий часть наемников укрылась в центральной больнице. По зданию нанесли авиаудар, в результате которого оно оказалось почти полностью разрушено. По предварительным данным, погибли десятки находившихся внутри бойцов.
«За эту неделю бойцы ВС РФ отразили 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск», — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что украинская армия начала массово набирать в свои ряды заключенных, из-за чего тюрьма в Харькове опустела.