Миляев: В Туле из-за неразорвавшейся части БПЛА эвакуировали четыре жилых дома
В Туле после обнаружения неразорвавшейся боевой части беспилотника эвакуировали жителей четырех многоквартирных домов. Об этом 4 января сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По его словам, такое решение приняли в целях безопасности. Дома находятся рядом с местом, где нашли опасный фрагмент БПЛА. Взрывоопасную часть выявили сотрудники Росгвардии при осмотре обломков беспилотника, оставшихся после отражения воздушной атаки.
Территорию вокруг находки оцепили, для эвакуированных организовали пункт временного размещения. Вернуться в квартиры жители смогут после обезвреживания боевой части.
