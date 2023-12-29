Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

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Российские бойцы за минувшую неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Прежде сообщалось, что штурмовики ВС РФ установили контроль над важным контрольным пунктом ВСУ на Донецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова