ВСУ атаковали Казахстан
Беспилотник ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, дрон целился в трубопровод Аксай-КТК, связанный с казахским КПО «Карашган».
Обломки аппарата с надписями на украинском языке нашли в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, недалеко от поселка Кызылтал, вблизи трубопровода Аксай–КТК. Местные жители сообщили, что после падения беспилотник взорвался – на месте обнаружили металлические фрагменты и воронку от взрыва.
Местная полиция подтвердила факт падения и сообщила, что на месте работают оперативные службы. Ведомство проводит проверку по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от БПЛА.
Падение беспилотника произошло за пределами населённого пункта, пострадавших нет. Власти уже связались с иностранными партнёрами, возможными владельцами аппарата. Расследование обстоятельств продолжается.
Читайте также: