ВСУ атаковали Казахстан

23 октября 2025, 12:39

Mash: дрон ВСУ упал в Казахстане во время атаки на Волгоградскую область

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотник ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.