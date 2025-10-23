Беспилотник сбили на подлёте к Москве, сообщил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника, летевшего в сторону столицы. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале.
На месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб.
Временные ограничения в связи с произошедшим ввели в аэропортах Жуковский и Домодедово.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Подробнее о заявлении ведомства читайте в материале «Радио 1».
