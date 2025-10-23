Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина произвели обмен телами погибших в зоне СВО военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что обмен в форме 1000 на 31 стороны произвели минувшей ночью в Брянской области.
Таким образом, украинская сторона получила тысячу тел бойцов ВСУ, ликвидированных во время боевых действий.
Последним обмен телами проводился 18 сентября. Тогда Киев так же получил тысячу тел, а Россия – 24.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом средствами ПВО беспилотнике, летевшем в сторону столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Кроме того, Минобороны РФ отчиталось о сбитых за ночь БПЛА над территорией России.
