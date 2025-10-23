Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих

23 октября 2025, 13:45

РФ и Украина обменялись телами погибших бойцов в формате 1000 на 31

Фото: iStock/3dmitry

Россия и Украина произвели обмен телами погибших в зоне СВО военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.