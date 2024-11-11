Минобороны: ПВО сбила три дрона над Курщиной и Белгородчиной

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Три дрона противника над Курской и Белгородской областями ликвидировала российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — прокомментировали в оборонном ведомстве.Боевики ВСУ периодически атакуют приграничные территории России. При этом противник бьет по гражданским целям. Эксперты уверены, что таким образом Киев компенсирует свои неудачи на фронте.
Нападение на Курщину произошло ранним утром, 6 августа. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.
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Никита Кротов