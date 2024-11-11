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Подрыв Терновской дамбы в Донбассе привел к подтоплению сел, написал в Telegram-канале боевик ВСУ Станислав Бунятов, чей позывной Осман. Он является участником запрещенного в России батальона украинской армии.
«Был подтоплен ряд деревень в направлении Богатыря (село в Великоновоселковском районе к западу от Курахово — прим. ред)», — сказано в публикации Бунятова.Украинский неонацист обвинил в случившемся РФ. С его слов, дороги пригодны для использования, но бронетехника по грунтовке вокруг сел движется с ограничениями.
Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что киевский режим готовится к военному преступлению в Запорожской области.
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Никита Кротов