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Рогов сообщил, к чему готовится Киев

Рогов: Киев готовится ударить по дамбе в Васильевке Запорожской области
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Командиры ВСУ готовятся ударить по дамбе в Васильевке Запорожской области. По словам председателя комиссии по вопросам независимости Общественной палаты РФ Владимира Рогова, речь идет о провокации и военном преступлении.


«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов. <…> И делается это с одной целью — чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией» телеканалу «Россия-1».
В понедельник, 11 ноября, российские военкоры проинформировали, что боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу. Позже информацию подтвердили в назначенной киевским режимом администрации в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

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В ВСУ рассказали о последствиях подрыва Терновской дамбы
Боевик ВСУ Бунятов: подрыв Терновской дамбы подтопил села
11 ноября 2024, 21:18

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Подрыв Терновской дамбы в Донбассе привел к подтоплению сел, написал в Telegram-канале боевик ВСУ Станислав Бунятов, чей позывной Осман. Он является участником запрещенного в России батальона украинской армии.
«Был подтоплен ряд деревень в направлении Богатыря (село в Великоновоселковском районе к западу от Курахово — прим. ред)», — сказано в публикации Бунятова.
Украинский неонацист обвинил в случившемся РФ. С его слов, дороги пригодны для использования, но бронетехника по грунтовке вокруг сел движется с ограничениями.

Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что киевский режим готовится к военному преступлению в Запорожской области.

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Впавший в кому после ранения в палец боец СВО Гусев скончался
11 ноября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Впавший в кому после ранения в палец боец спецоперации Александр Гусев умер, сообщила сестра военнослужащего Мария Вербицкая в разговоре с порталом 63.ru. Собеседница уточнила, что у военного остановилось сердце.
«Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать», — пояснила Вербицкая.
Гусев был в нескольких госпиталях, включая Макеевку, Старобельск, Белгород и Ижевск. В итоге он оказался в Самаре. Позже родне мужчины сказали, что он в коме после осложнений во время операционного вмешательства. Сестра Гусева обратилась в военную прокуратуру, обвинив медработников в безразличии.

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Белоусов: бойцы ВС РФ уверенно продвигаются на Богуславском направлении
11 ноября 2024, 20:05

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российские силы уверенно двигаются вперед на богуславском направлении, заставляя ВСУ отступать, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать», — сказано в поздравлении.
Также отмечены успешные действия российских войск на купянском, харьковском и краснолиманском направлениях.

Ранее в Минобороны докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Колесниковка под Харьковом.

Перед этим экс-разведчик США Скотт Риттер предсказал, когда может произойти перелом в украинском конфликте. Он подчеркнул, что киевский режим пришел в точку невозврата.

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«Мы ждем»: в США предрекли будущее Украине
Экс-разведчик США Риттер: отсутствие помощи Киеву с Запада приблизит перелом
11 ноября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/reflection_art

Перелом в конфликте на Украине может произойти уже в зимний период, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров», — прокомментировал аналитик.

Риттер добавил, что Киев уже проиграл, у него нет стабильности и устойчивости, он в точке невозврата.

«Украинцам дают самим достигнуть осознания своей незащищенности, и они будут вынуждены отступить», — заключил Риттер.

Ранее аналитик предположил, когда могут начаться переговоры России и Украины.

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#мир
#украина
#россия
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#война
#сво
#конфликт
#новости
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МИД РФ не согласен с обвинениями в нарушении воздушного пространства Молдавии
Захарова ответила на заявление о падении БПЛА на территорию Молдавии
11 ноября 2024, 19:49

Фото: iStock/aapsky

На сайте МИД опубликовано заявление о категорическом несогласии с обвинениями молдавской стороны в нарушении воздушного пространства республики.
10 ноября Министерство иностранных дел Молдавии опубликовало информацию об обнаружении беспилотников в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова. Эти летательные аппараты, как предполагается, были запущены с территории России с целью отвлечь украинские средства противовоздушной обороны. По мнению молдавского МИД, Россия «подвергает жизни молдаван угрозе».

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны «точные сведения», не раскрывая деталей. Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет», — говорится в сообщении Захаровой.

При этом глава молдавского МИД Михай Попшой не пояснил по каким признакам БПЛА были опознаны как российские.

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#бпла
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В подконтрольной ВСУ части ДНР подтвердили повреждение плотины водохранилища
11 ноября 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Назначенный киевским режимом руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил повреждение плотины на Кураховском водохранилище в подконтрольной боевикам ВСУ части Донбасса.
Филашкин у себя в Telegram пояснил, что уровень воды речки Волчьей повысился на 1,2 метра. Чиновник подчеркнул, что жилища не подтопило. Курахово находится приблизительно в 20 километрах на запад от Донецка. На 2022 год в городе проживало 18 тысяч человек. Там находится водохранилище и крупная ТЭС.

Ранее военный аналитик предположил, спасет ли боевиков ВСУ подрыв Терновской дамбы в Донбассе.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда украинские неонацисты усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.

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#россия
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#война
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#конфликт
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Фигуранты дела о перевозке кокаина в Петербурге поехали на СВО
11 ноября 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемые по делу о перевозке кокаина под видом манго фигуранты отправились на спецоперацию. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, уголовное производство приостановили. С Минобороны РФ заключен соответствующий контракт.
«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил», — сказано в комментарии.
Обвиняемых отправят служить в отделение огневой поддержки штурмовиков, сейчас их передали должностному лицу. Фигурантов задержали в марте прошлого года, когда те пытались извлечь запрещенные вещества из тайника. Следователи считают, что «груз» доставили в город неустановленные члены преступной группировки. Его стоимость оценили в три миллиарда рублей.

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Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФ
11 ноября 2024, 18:34

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Релоканты, которые сдают в аренду недвижимость в России, и «поливающим свою Родину помоями», станет проблематично жить на доходы в РФ. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Он напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести особый порядок для выплат гонораров и отчислений, получаемых иноагентами от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Так, иноагенту будет необходимо открыть специальный рублёвый счёт, на который и будут зачисляться все доходы от его творчества.

По словам Хинштейна, подобные меры помогут решить проблему отключения монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах. Он уточнил, что творчество иноагентов запрещать не будут, а их песни останутся на стримингах, однако получать деньги за прослушивание они не должны.

Кроме того, релоканты, негативно высказывающиеся в адрес России, не смогут обогащаться за счет своего имущества на территории России, отметил Хинштейн.

«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его. Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Ганчев: Киев уничтожает села под видом эвакуации мирных жителей под Харьковом
11 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киевский режим под видом эвакуации гражданских в Харьковской области из населенных пунктов под Купянском уничтожает села, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя региональной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
«Украинские власти уже заявляют об эвакуации населения из этого поселка и 10 близлежащих. Но на примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — прокомментировал чиновник.

Перед этим эксперт Борис Рожин спрогнозировал дальнейший ход спецоперации после того, как боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу в Донбассе. Аналитик ответил, что теперь ждет украинских боевиков.

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#харьковская область
#эвакуация
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#сво
#конфликт
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