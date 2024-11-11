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Командиры ВСУ готовятся ударить по дамбе в Васильевке Запорожской области. По словам председателя комиссии по вопросам независимости Общественной палаты РФ Владимира Рогова, речь идет о провокации и военном преступлении.
«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов. <…> И делается это с одной целью — чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией» телеканалу «Россия-1».В понедельник, 11 ноября, российские военкоры проинформировали, что боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу. Позже информацию подтвердили в назначенной киевским режимом администрации в подконтрольной ВСУ части Донбасса.
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