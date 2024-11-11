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Российские силы уверенно двигаются вперед на богуславском направлении, заставляя ВСУ отступать, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать», — сказано в поздравлении.Также отмечены успешные действия российских войск на купянском, харьковском и краснолиманском направлениях.
Ранее в Минобороны докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Колесниковка под Харьковом.
Перед этим экс-разведчик США Скотт Риттер предсказал, когда может произойти перелом в украинском конфликте. Он подчеркнул, что киевский режим пришел в точку невозврата.
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Никита Кротов