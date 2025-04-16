В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала Меладзе

Фото: iStock/Prostock-Studio
В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала песни Валерия Меладзе.
Как пишет Пятый канал, пострадавшая весело проводила время с друзьями. Они решили послушать песни Валерия Меладзе.
Услышав композиции на русском языке, боевик схватил девушку за волосы и начал на неё орать, используя нецензурную лексику, а после ударил кулаком по голове, когда пострадавшая пыталась себя защитить. Всё это безобразное зрелище сняли на видео.
Люди, находящиеся с девушкой, пытались достучаться до напавшего криками, но физически не вмешались, боясь получить в ответ удар.
Как писали пользователи в интернете, если бы не присутствие посторонних, боевик мог бы устроить и что-то более страшное. Также в сети комментировали, что это и вовсе не боец ВСУ, так как имеет лишний вес. Если бы он принимал участие в каких-либо операциях, то скинул бы несколько килограммов , считают пользователи. Как говорят пленные украинские солдаты, на позициях им часто приходилось голодать, потому что командование не обеспечивало провизией.
Напомним, что Валерий Меладзе находится в опале у российских властей, он уехал из страны и выступает за границей. Причиной тому стали пост, в котором певец осуждал политическую ситуацию в России, и случай в Дубае. На корпоративе Меладзе продолжил фразу фаната «Слава Украине». После артист записал видеообращение, в котором пытался оправдать свой поступок.
Читайте также:
Лёве Би-2* присвоили статус иноагента на второй имя
Призывавшая спонсировать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Актёр Анатолий Белый* стал давать концерты в поддержку ВСУ
Услышав композиции на русском языке, боевик схватил девушку за волосы и начал на неё орать, используя нецензурную лексику, а после ударил кулаком по голове, когда пострадавшая пыталась себя защитить. Всё это безобразное зрелище сняли на видео.
Люди, находящиеся с девушкой, пытались достучаться до напавшего криками, но физически не вмешались, боясь получить в ответ удар.
Как писали пользователи в интернете, если бы не присутствие посторонних, боевик мог бы устроить и что-то более страшное. Также в сети комментировали, что это и вовсе не боец ВСУ, так как имеет лишний вес. Если бы он принимал участие в каких-либо операциях, то скинул бы несколько килограммов , считают пользователи. Как говорят пленные украинские солдаты, на позициях им часто приходилось голодать, потому что командование не обеспечивало провизией.
Напомним, что Валерий Меладзе находится в опале у российских властей, он уехал из страны и выступает за границей. Причиной тому стали пост, в котором певец осуждал политическую ситуацию в России, и случай в Дубае. На корпоративе Меладзе продолжил фразу фаната «Слава Украине». После артист записал видеообращение, в котором пытался оправдать свой поступок.
Читайте также:
Лёве Би-2* присвоили статус иноагента на второй имя
Призывавшая спонсировать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Актёр Анатолий Белый* стал давать концерты в поддержку ВСУ
Анастасия Чубина