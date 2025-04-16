Политолог ответил, когда закончится СВО

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Российская спецоперация может закончиться в 2026 году. Так считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
«В настоящее время, несмотря на переговоры, пока все складывается так, что СВО не закончится из-за позиции ЕС, а также непоследовательной, нелогичной позиции Трампа и его администрации в отношении прекращения конфликта. Полное завершение СВО — надо смотреть в 2026 год», — заявил Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
Он уточнил, что более понятной картина станет уже в октябре.
Политолог также обратил внимание на то, что обстановка обостряется на всей мировой арене. Здесь и ситуация вокруг Ирана и в Израиле, активность хуситов, а также конфликт между США и Китаем, в котором будут замешаны Филиппины, Япония и Южная Корея, а также Австралия и Великобритания.
Перенджиев считает, что основное напряжение будет происходить с июля по сентябрь.
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