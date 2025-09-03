Губернатор Анохин: Над Смоленской областью сбит один украинский дрон
Над территорией Смоленской области сбит украинский БПЛА. Падение обломков дрона не привело к человеческим жертвам или разрушениям инфраструктуры. Об этом написал губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Он также обратился к жителям с рекомендациями по безопасности при угрозе атак беспилотников. Анохин призвал граждан избегать открытых пространств, попросил отходить от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны РФ.
Губернатор напомнил, что при обнаружении частей БПЛА необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по телефону 112. Главное — не приближаться к потенциально опасным объектам. Всегда есть опасность детонации.
