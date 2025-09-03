Губернатор Анохин: Над Смоленской областью сбит один украинский дрон

03 сентября 2025, 04:12

Фото: iStock/Naypong

Над территорией Смоленской области сбит украинский БПЛА. Падение обломков дрона не привело к человеческим жертвам или разрушениям инфраструктуры. Об этом написал губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.





Он также обратился к жителям с рекомендациями по безопасности при угрозе атак беспилотников. Анохин призвал граждан избегать открытых пространств, попросил отходить от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны РФ.



