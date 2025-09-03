В Ростовской области из-за падения дрона ВСУ задерживаются 26 поездов
Падение БПЛА ВСУ на станции Кутейниково в Ростовской области привело к нарушению напряжения в контактной сети. Это вызвало задержку 26 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».
Инцидент произошел в ночь на 3 сентября на участке Россошь — Лихая, где в результате падения БПЛА произошло отключение электроснабжения. Энергоснабжение было оперативно восстановлено, пострадавших нет.
«В пути задерживаются 26 пассажирских поездов», — предупредили в пресс-службе РЖД.
В настоящее время максимальное отставание от графика движения составляет 4 часа 15 минут, при этом все составы продолжают движение по своим маршрутам. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержек.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с жилым многоквартирным домом в городе Белая Калитва. Были повреждены некоторые машины, в здании выбиты стекла.
Также этой ночью украинский БПЛА был сбит над территорией Смоленской области.