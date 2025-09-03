В Ростовской области из-за падения ​дрона ВСУ задерживаются 26 поездов

03 сентября 2025, 07:05

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Падение БПЛА ВСУ на станции Кутейниково в Ростовской области привело к нарушению напряжения в контактной сети. Это вызвало задержку 26 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».





Инцидент произошел в ночь на 3 сентября на участке Россошь — Лихая, где в результате падения БПЛА произошло отключение электроснабжения. Энергоснабжение было оперативно восстановлено, пострадавших нет.





«В пути задерживаются 26 пассажирских поездов», — предупредили в пресс-службе РЖД.