Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу железнодорожной станции в российском регионе
В результате инцидента с неразорвавшимся боеприпасом, который упал на крышу железнодорожной станции в районе Кутейниково, были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По информации РЖД, инцидент также привел к нарушению напряжения в контактной сети, что стало причиной задержки 26 пассажирских поездов. К счастью, никто не пострадал.
Слюсарь отметил, что меры по эвакуации были предприняты незамедлительно, и все находившиеся на станции были в безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты для оценки ситуации и устранения последствий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: