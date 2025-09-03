Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу железнодорожной станции в российском регионе

03 сентября 2025, 07:16

Снаряд попал на крышу станции в Ростовской области, никто не страдал

Фото: iStock/GKV

В результате инцидента с неразорвавшимся боеприпасом, который упал на крышу железнодорожной станции в районе Кутейниково, были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.