Достижения.рф

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 122 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 122 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.



В различных регионах страны зафиксировано значительное количество сбитых беспилотников. Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской областью — 21, за ней следуют Республика Крым с 17 сбитыми дронами и Воронежская область, где ликвидировано 12 БПЛА. По 11 беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями, а также Краснодарским краем. В Орловской области сбили 9 дронов, в Калужской — 5, а в Рязанской — 3. Кроме того, по 2 беспилотника уничтожено над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, и 1 дрон сбит над Тульской областью. Также стоит отметить, что в акватории Черного моря ликвидировано 15 беспилотников.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0