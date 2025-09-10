Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 122 БПЛА ВСУ
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 122 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
В различных регионах страны зафиксировано значительное количество сбитых беспилотников. Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской областью — 21, за ней следуют Республика Крым с 17 сбитыми дронами и Воронежская область, где ликвидировано 12 БПЛА. По 11 беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями, а также Краснодарским краем. В Орловской области сбили 9 дронов, в Калужской — 5, а в Рязанской — 3. Кроме того, по 2 беспилотника уничтожено над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, и 1 дрон сбит над Тульской областью. Также стоит отметить, что в акватории Черного моря ликвидировано 15 беспилотников.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
