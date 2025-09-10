Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 122 БПЛА ВСУ

10 сентября 2025, 07:59

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 122 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.