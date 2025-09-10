ВСУ три дня находились без воды на передовой, пока не сдались в плен
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Хвостик рассказал о тяжелых условиях, в которых его подразделение находилось на позициях в течение трех дней, прежде чем сдаться российским бойцам. Об этом пишет РИА Новости.
Хвостик сообщил, что солдаты остались без воды и не могли нормально разговаривать из-за обезвоживания.
«Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох», — отметил он.
По его словам, надежда на дождь была единственным утешением, однако осадки на украинских позициях не выпадали уже долгое время.
«Мы сидели, нам скинули одну «полторашку» воды последний раз за три дня до того, как мы сдались», — добавил Хвостик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.