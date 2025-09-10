ВСУ три дня находились без воды на передовой, пока не сдались в плен

10 сентября 2025, 07:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Хвостик рассказал о тяжелых условиях, в которых его подразделение находилось на позициях в течение трех дней, прежде чем сдаться российским бойцам. Об этом пишет РИА Новости.





Хвостик сообщил, что солдаты остались без воды и не могли нормально разговаривать из-за обезвоживания.





«Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох», — отметил он.

«Мы сидели, нам скинули одну «полторашку» воды последний раз за три дня до того, как мы сдались», — добавил Хвостик.