Сальдо заявил, что ВСУ вынуждают жителей Херсона уезжать из города

10 сентября 2025, 07:49

Фото: iStock/Yevheniia Kudrova

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как украинские военные пытаются запугать оставшихся в городе жителей. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, они используют манипулятивные методы, убеждая людей покинуть Херсон под предлогом того, что Россия может вернуться, и в таком случае те, кто не эвакуировался, окажутся в невыгодном положении. Сальдо отметил, что украинские войска говорят местным жителям, что они рискуют стать «людьми второго сорта», если не покинут город.





«Вам не выдадут паспорта, вас не признают», — утверждает губернатор, подчеркивая, что такая политика направлена на создание паники среди населения.