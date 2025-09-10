Сальдо заявил, что ВСУ вынуждают жителей Херсона уезжать из города
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как украинские военные пытаются запугать оставшихся в городе жителей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, они используют манипулятивные методы, убеждая людей покинуть Херсон под предлогом того, что Россия может вернуться, и в таком случае те, кто не эвакуировался, окажутся в невыгодном положении. Сальдо отметил, что украинские войска говорят местным жителям, что они рискуют стать «людьми второго сорта», если не покинут город.
«Вам не выдадут паспорта, вас не признают», — утверждает губернатор, подчеркивая, что такая политика направлена на создание паники среди населения.
Несмотря на угрозы со стороны украинского режима, жители Херсона продолжают ожидать возвращения города в состав России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.