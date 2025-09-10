Каховское водохранилище восстановят после завершения спецоперации
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховское водохранилище будет восстановлено после завершения специальной военной операции и подписания мирного соглашения. Планирование работ начнется уже сейчас, несмотря на текущие боевые действия.
«По мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла будет восстановлено Каховское водохранилище. И очевидно, в перспективе будет восстановлена мелиорация», — заявил губернатор.Он подчеркнул, что практическая реализация возможна только после достижения мирного соглашения, но проектные работы необходимо начинать уже сейчас.
Текущая ситуация с водоснабжением в регионе остается сложной: из-за разрушения плотины понизились водоносные горизонты, что создает проблемы для населенных пунктов. Власти решают их с помощью подвоза воды и временных сетей водоснабжения. По словам Сальдо, критическое состояние уже прошли.
Каховская ГЭС была разрушена в июне 2023 года после ракетных ударов ВСУ. Это привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе: затоплению 23 населенных пунктов, гибели более 60 человек и эвакуации свыше 10 тысяч жителей. Предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.