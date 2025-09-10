Каховское водохранилище восстановят после завершения спецоперации

10 сентября 2025, 06:18

Фото: Istock/DedMityay

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховское водохранилище будет восстановлено после завершения специальной военной операции и подписания мирного соглашения. Планирование работ начнется уже сейчас, несмотря на текущие боевые действия.







«По мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла будет восстановлено Каховское водохранилище. И очевидно, в перспективе будет восстановлена мелиорация», — заявил губернатор.