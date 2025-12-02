Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 45 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четырнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, восемь — над Краснодарским краем, шесть — над Республикой Крым, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Чеченской Республикой, два — над Ростовской областью, один — над Орловской областью, один — над Липецкой областью, один — над Тверской областью, три — над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: