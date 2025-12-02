ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Ростовской области
Слюсарь: Ночью силы ПВО сбили дроны ВСУ в двух районах над Ростовской областью
Ночью в Ростовской области силы ПВО РФ успешно отразили воздушную атаку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.
По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет. В настоящее время власти уточняют информацию о возможных последствиях на земле.
«Ночью БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах», — уточнил Слюсарь.Количество перехваченных и сбитых дронов в публикации не приводится.
Ранее командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину, что украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи в районе Красноармейска.
По его словам, лесополосы рядом с городом буквально «усыпаны трупами украинских солдат».