Достижения.рф

ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Ростовской области

Слюсарь: Ночью силы ПВО сбили дроны ВСУ в двух районах над Ростовской областью
Фото: iStock/bbsferrari

Ночью в Ростовской области силы ПВО РФ успешно отразили воздушную атаку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.



По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет. В настоящее время власти уточняют информацию о возможных последствиях на земле.

«Ночью БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах», — уточнил Слюсарь.
Количество перехваченных и сбитых дронов в публикации не приводится.

Ранее командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину, что украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи в районе Красноармейска.

По его словам, лесополосы рядом с городом буквально «усыпаны трупами украинских солдат».
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0