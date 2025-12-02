ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Ростовской области

02 декабря 2025, 06:15

Слюсарь: Ночью силы ПВО сбили дроны ВСУ в двух районах над Ростовской областью

Фото: iStock/bbsferrari

Ночью в Ростовской области силы ПВО РФ успешно отразили воздушную атаку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.





По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет. В настоящее время власти уточняют информацию о возможных последствиях на земле.





«Ночью БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах», — уточнил Слюсарь.