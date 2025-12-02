02 декабря 2025, 06:59

Фото: iStock/NiseriN

Отряд специального назначения «Анвар», действующий в интересах группировки войск «Север», объявил охоту на расчеты элитных украинских подразделений беспилотных летательных аппаратов.





Оператор FPV-дрона с позывным «Непома» сообщил РИА Новости о новых задачах, которые стоят перед российскими бойцами.



По его словам, поступила информация о прибытии группы «Мадьяра». Видеоперехват подтвердил наличие этого подразделения, которое использует дроны F-16 и F-12. Он отметил, что российские силы активно ищут пункты управления БПЛА противника. Особое внимание уделяют «Бабе-Яге» — тяжелым ударным гексакоптерам.





«Это первостепенная цель. Мы действуем оперативно, чтобы застать противника врасплох. Перехватываем их и работаем», — добавил «Непома».