В Рязанской области из-за падения БПЛА произошло возгорание на предприятии

20 ноября 2025, 07:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью в Рязанской области произошел инцидент с беспилотниками. Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА над территорией региона. Обломки одного из них упали на предприятие, что привело к возгоранию.