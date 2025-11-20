В Рязанской области из-за падения БПЛА произошло возгорание на предприятии
Ночью в Рязанской области произошел инцидент с беспилотниками. Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА над территорией региона. Обломки одного из них упали на предприятие, что привело к возгоранию.
Губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ситуация находится под контролем властей, и все необходимые меры принимаются для устранения последствий.
