Бойы РФ обнаружили взрывное устройство, спрятанное ВСУ в пачке сигарет
Боевики ВСУ хотели подорвать солдат РФ при помощи сигаретной пачки «Marlboro»
Бойцы РФ обнаружили замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет Marlboro во время зачистки населённого пункта Гай в Днепропетровской области. Этим с РИА Новости поделился старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Моряк».
Он уточнил, что, зная о подобных уловках противника, российские военнослужащие вели себя осторожно. Присматривались к «обычным» предметам, не рисковали их трогать без тщательного осмотра.
«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет «Marlboro». Просто так лежит. (...) Подошли аккуратно и проверили», — вспоминал «Моряк».
Проверка подтвердила, что украинцы оставили для бойцов РФ смертельную ловушку. В столе обнаружилось отверстие, через которое проходил тросик. Он соединял пачку сигарет с самодельной взрывчаткой под столом.
«Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв», — добавил собеседник агентства.