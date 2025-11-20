Достижения.рф

Бойы РФ обнаружили взрывное устройство, спрятанное ВСУ в пачке сигарет

Боевики ВСУ хотели подорвать солдат РФ при помощи сигаретной пачки «Marlboro»
Фото: iStock/Marco Bagnoli

Бойцы РФ обнаружили замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет Marlboro во время зачистки населённого пункта Гай в Днепропетровской области. Этим с РИА Новости поделился старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Моряк».



Он уточнил, что, зная о подобных уловках противника, российские военнослужащие вели себя осторожно. Присматривались к «обычным» предметам, не рисковали их трогать без тщательного осмотра.

«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет «Marlboro». Просто так лежит. (...) Подошли аккуратно и проверили», — вспоминал «Моряк».
Проверка подтвердила, что украинцы оставили для бойцов РФ смертельную ловушку. В столе обнаружилось отверстие, через которое проходил тросик. Он соединял пачку сигарет с самодельной взрывчаткой под столом.

«Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв», — добавил собеседник агентства.
Мария Моисеева

