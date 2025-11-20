Бойы РФ обнаружили взрывное устройство, спрятанное ВСУ в пачке сигарет

20 ноября 2025, 05:56

Боевики ВСУ хотели подорвать солдат РФ при помощи сигаретной пачки «Marlboro»

Фото: iStock/Marco Bagnoli

Бойцы РФ обнаружили замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет Marlboro во время зачистки населённого пункта Гай в Днепропетровской области. Этим с РИА Новости поделился старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Моряк».





Он уточнил, что, зная о подобных уловках противника, российские военнослужащие вели себя осторожно. Присматривались к «обычным» предметам, не рисковали их трогать без тщательного осмотра.





«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет «Marlboro». Просто так лежит. (...) Подошли аккуратно и проверили», — вспоминал «Моряк».

«Если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв», — добавил собеседник агентства.