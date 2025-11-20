ПВО уничтожила семь украинских дронов над Тульской областью
Российские системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников ночью в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Инцидент не повлек за собой человеческих жертв. По предварительным данным, повреждения гражданской инфраструктуры и жилых зданий также полностью отсутствуют.
Напомним, что в ночь с 19 на 20 ноября над Новомосковском раздались взрывы. Поступала информация, что БПЛА ВСУ пытались пролететь к московскому региону через Тульскую область.
Позднее сообщалось о громких хлопках над Рязанью.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удар украинских сил по Воронежской области с использованием баллистических ракет ATACMS указывает на полное участие США в действиях Киева.
