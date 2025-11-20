Достижения.рф

ПВО уничтожила семь украинских дронов над Тульской областью

Фото: iStock/Oselote

Российские системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников ночью в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.



Инцидент не повлек за собой человеческих жертв. По предварительным данным, повреждения гражданской инфраструктуры и жилых зданий также полностью отсутствуют.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 ноября над Новомосковском раздались взрывы. Поступала информация, что БПЛА ВСУ пытались пролететь к московскому региону через Тульскую область.

Позднее сообщалось о громких хлопках над Рязанью.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удар украинских сил по Воронежской области с использованием баллистических ракет ATACMS указывает на полное участие США в действиях Киева.

Мария Моисеева

