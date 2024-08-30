Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны России
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться на приграничной территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство также предоставило видео с работой реактивной системы залпового огня и заявлениями бойцов реактивного взвода.
«В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения», — цитируют в министерстве слова командира реактивного взвода с позывным «Балу».В МО РФ также добавили, что расчеты «Градов» умело пользуются эффектом неожиданности, чтобы противник даже не мог понять, откуда на этот раз случится прилет.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».
Читайте также:
Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении
Стало известно, что станет с Зеленским после отступления ВСУ из Курской области
«Американский самолет американской ракетой»: Мирошник об уничтожении F-16 из ЗРК Patriot
Данил Пономарев