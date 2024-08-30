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Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в Курской области

30 августа 2024, 01:56

Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться на приграничной территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство также предоставило видео с работой реактивной системы залпового огня и заявлениями бойцов реактивного взвода.
«В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения», — цитируют в министерстве слова командира реактивного взвода с позывным «Балу».
В МО РФ также добавили, что расчеты «Градов» умело пользуются эффектом неожиданности, чтобы противник даже не мог понять, откуда на этот раз случится прилет.



Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».

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«Масштабный кризис»: на Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Меркурис: в зоне СВО начался масштабный кризис
30 августа 2024, 02:16

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в зоне Специальной военной операции (СВО) в Донбассе начался масштабный кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, крах украинской обороны на этом направлении стал лишь вопросом времени. Свое мнение Меркурис озвучил в своем блоге на YouTube.

«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом. Не думаю, что кто-то всерьез сомневается в общей ситуации», — отметил эксперт, добавив, что постоянные успехи российской армии способствуют разрушению оборонительных позиций ВСУ вокруг города Красноармейска (Покровск).
Меркурис также подчеркнул, что российские войска перерезали линии снабжения ВСУ в этом регионе, что еще больше усугубляет ситуацию для украинской стороны.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, что открывает путь на Покровск — один из ключевых стратегических узлов для украинских сил на западе ДНР.

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Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении
Алаудинов: артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении
30 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Longfin Media

Артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».
«Противник пытался опять проявить себя на парочке участков, но в то же самое время понес очень большие потери безрезультатно, скажем так. За сегодняшний день у нас улов небольшой. Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд «Аида» подбил две ББМ», — рассказал он.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, в связи с чем армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».

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#военные
#армия
#всу
#вс рф
#танк
#курская область
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Стало известно, что станет с Зеленским после отступления ВСУ из Курской области
Меркурис: Зеленский может не пережить отступление ВСУ из Курской области
30 августа 2024, 01:28

Отступление ВСУ из Курской области станет таким серьезным ударом по престижу и авторитету Зеленского и его правительства, что сам украинский лидер может не пережить этого события. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. По его словам, при этом все больше становится очевиден провал безрассудной авантюры ВСУ на российской территории.
«Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — пояснил Меркурис.
Эксперт добавил, что Зеленский и сам понимает, как высоки риски из-за нападения под Курском, а также провал всей авантюры.
«Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью», — заключил Меркурис.
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#эксперт
#операция
#всу
#вс рф
#зеленский
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Безуглая: ВСУ отправляют в бой «зомби-бригады» на покровском направлении
30 августа 2024, 01:16

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский использует новую тактику на покровском направлении, отправляя в бой так называемые «зомби-бригады», состоящие из неопытных военнослужащих. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
По словам Безуглой, эти подразделения комплектуются исключительно новобранцами, не имеющими боевого опыта. Сырский, таким образом, пытается восполнить потери и удержать оборону на этом участке фронта.

«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами никогда не испытывала давления», — написала она.
Безуглая также отметила, что уже неоднократно поднимала вопрос о критическом положении украинских войск на Донбассе, но киевский режим игнорирует эти предупреждения. Ранее она обвиняла Сырского в возникновении кризиса на передовой, утверждая, что именно его действия привели к катастрофе на линии обороны.

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#всу
#вс рф
#сво
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Алаудинов: ВС РФ ждут, когда ВСУ «себя проявят» на других направлениях
30 августа 2024, 00:58

Фото: istock/Anna_Anikina

ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, и армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».
«В то же самое время есть, конечно, беспокойство по поводу других направлений и оставшихся ресурсов противника, потому что мы ожидаем, что он должен где-нибудь себя проявить», — отметил Алаудинов.
По его словам, накануне, 29 августа, боевики ВСУ пытались пробиться на нескольких участках, но понесли большие потери, так как «ребята наши очень хорошо поработали».

Алаудинов добавил, что ВСУ за сутки потеряли несколько единиц военной техники, в том числе танк.

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#киев
#танк
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«Американский самолет американской ракетой»: Мирошник об уничтожении F-16 из ЗРК Patriot
Мирошник назвал достойным началом уничтожение истребителя F-16 из ЗРК Patriot
30 августа 2024, 00:30

Фото: istock/KuntalSaha

Посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник иронично назвал достойным началом уничтожение американского истребителя F-16 при помощи американской системы ЗРК Patriot. В своем телеграм-канале он охарактеризовал случившееся, как «вундерваффе в руках бедуинов».
О казусе, стоимостью в 50 миллионов долларов ранее сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая, заявив, что F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — написал Мирошник.
Он также в шутку отметил, что ВСУ не дали российским бойцам получить премию за уничтожение самолета и сбили его самостоятельно.

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#всу
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Американский генерал раскрыл правду о подержанных F-16 для Украины
WSJ: переданные Киеву истребители F-16 уязвимы перед российской системой ПВО
29 августа 2024, 23:47

Фото: istock/Patrick Gross

Поставленные Киеву истребители F-16 подвержены рискам, связанным с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), а украинским пилотам не хватает необходимого опыта для их эффективного использования. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что многие из F-16, переданные Вооружённым силам Украины, являются «подержанными» и использовались десятилетиями. Эти самолёты остаются уязвимыми перед российскими ракетами ПВО, что ставит под сомнение их способность обеспечить решающее преимущество на поле боя.

Кроме того, украинские пилоты прошли ускоренные и «нестандартные» курсы подготовки на новых истребителях. Один из американских чиновников заявил газете, что такие условия обучения сопряжены с определёнными рисками.

Ранее WSJ также сообщала о первом инциденте с участием переданного Украине F-16, который произошёл 26 августа. Самолёт разбился во время ракетного обстрела, хотя и не был сбит. Причиной катастрофы, по данным издания, могла стать ошибка пилота. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя и гибель пилота.

В то же время, издание Politico сообщало, что Украина планирует получить до 50 истребителей F-16 от западных стран, однако авиационные резервы России значительно превосходят украинские, что создаёт дополнительные трудности для Киева.

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#пво
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Шеф Пентагона и министр обороны Украины обсудят нападение ВСУ на Курскую область
29 августа 2024, 23:23

Фото: istockphoto/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 30 августа, примет у себя украинского министра обороны Рустема Умерова, чтобы обсудить нападение ВСУ на Курскую область. Об этом сообщила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх. По ее словам, Остину предоставят информацию о положении на фронте.
«Завтра министр Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне <…> Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске», — пояснила Сингх.
Она добавила, что Остин собирается еще раз сказать, что США будут и дальше поддерживать Украину, но всех деталей запланированной встречи сообщать не стала.

Ранее сообщалось, что украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса Patriot. О казусе стоимостью в 50 миллионов долларов сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая 29 августа.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
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#сша
#военные
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#депутат
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ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot
Безуглая: ВСУ по ошибке сбили F-16 из зенитного комплекса США
29 августа 2024, 22:18

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса. О казусе, стоимостью в 50 миллионов долларов сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая 29 августа.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.

Стоимость одного самолета F-16 составляет от 45 до 55 млн долларов. Зенитно-ракетный комплекс Patriot, как и сам истребитель, поставили Украине США в рамках военной помощи.

Ранее Пентагон отказался комментировать ситуацию с крушением F-16 и попросил российские СМИ задать этот вопрос властям Украины. После Генштаб ВСУ официально признал потерю истребителя. При этом ВСУ выдвинули версию об ошибке пилота.

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