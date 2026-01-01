Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Российские спецслужбы извлекли файл с полётным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, расшифровка полётного задания дрона, запущенного Украиной в ночь на 29 декабря, выявила, что его конечной целью был объект в резиденции российского лидера Владимира Путина.
Российские спецслужбы обнаружили в одном из сбитых дронов файл с информацией о его полёте.
В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Путина с помощью дронов, сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 БПЛА, и все они успешно нейтрализованы.
