Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

01 января 2026, 15:34

МО РФ: целью атаки ВСУ в Новгородской области был объект в резиденции Путина

Фото: iStock/0

Российские спецслужбы извлекли файл с полётным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ.