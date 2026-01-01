Сальдо: дроны ВСУ не давали помогать пострадавшим при теракте в Хорлах

01 января 2026, 14:51

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Украинские дроны-разведчики не давали помогать пострадавшим при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Об этом в эфире RT заявил губернатор региона Владимир Сальдо.