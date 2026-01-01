Сальдо: дроны ВСУ не давали помогать пострадавшим при теракте в Хорлах
Украинские дроны-разведчики не давали помогать пострадавшим при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Об этом в эфире RT заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он отметил, что атаке подверглось обычное кафе, где на новогоднем празднике собралось свыше 100 человек. Среди пострадавших были молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Сальдо рассказал, что многие из них не стали обращаться за медицинской помощью, а самостоятельно удаляли осколки из своих тел.
Губернатор подчеркнул, что подобные нападения на мирное население укрепляют решимость российских военнослужащих в их действиях.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали 24 человека, среди которых был ребёнок. Более 50 мирных граждан получили ранения.
