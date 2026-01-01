В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк
В Альметьевске в Татарстане дроны атаковали резервуарный парк. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Налёт беспилотников произошел утром. В результате возникло возгорание. Пострадавших и погибших нет, как сообщили в ведомстве.
По данным администрации Альметьевска, на территории объекта упали обломки дронов, один из которых загорелся. Однако это не повлияло на работу оборудования, подчеркнули местные власти. Пожар был оперативно ликвидирован.
