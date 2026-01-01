Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Военэксперт Дандыкин: попавшие в кафе БПЛА могли лететь из Николаевской области
Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, откуда могли запустить БПЛА, которые нанесли удар по кафе в Херсонской области.
В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин подчеркнул, что дроны могли взлететь с территории Николаевской области.
«Атаковавшие херсонское кафе БПЛА могли прилететь с территории Херсонской области, временно контролируемой ВСУ. Или с территории Николаевской области. У Херсонской области приличная площадь. Не думаю, что они их засылали издалека. Чем дольше лететь, тем меньше боевая нагрузка», — высказался эксперт.По его оценке, в атаке, судя по всему, применили БПЛА самолётного типа с мощными зарядами.
Ранее в Госдуме удар по Херсонской области назвали актом запугивания населения.