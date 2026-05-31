Солдат ВСУ свел счеты с жизнью на позиции в Запорожской области
Солдат ВСУ свел счеты с жизнью на позиции в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват разговора украинских военных.
Согласно материалу, офицер ВСУ с позывным «Палыч» спросил у подчиненного с кодовым именем «Монтана» про состояние второго бойца. В ответ украинец доложил, что того больше нет — мужчина покончил с собой.
Напомним, что мобилизованные в украинскую армию испытывают сильное давление. Ранее пленные не раз делились с бойцами РФ историями о тяжелой службе, отсутствии ротации, плохом снаряжении и перебоях с продовольствием, а также о сослуживцах, отказывавшихся выполнять боевые приказы.
Так, например, вчера рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ, который сдался в плен в Сумской области, признался, что ему долгое время приходилось голодать на позиции. Мужчина довольствовался лишь несколькими печеньями в день, иногда запивая их чаем.
Читайте также: