Минобороны раскрыло обстановку на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ
Мобильные стрелковые подразделения российской группы «Запад» уничтожили пехотные и пулеметные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении фронта. Об этом сообщило Министерство обороны, информирует РИА Новости.
По данным ведомства, самолет-разведчик передал координаты цели экипажу БМП-3, который занял закрытую огневую позицию и открыл огонь по украинской пехоте из 100-мм пушки.
В результате обстрела был уничтожен один автомобиль ВСУ. Машина перевозила личный состав и боеприпасы, а также проводила ротацию.
Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.
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В результате обстрела был уничтожен один автомобиль ВСУ. Машина перевозила личный состав и боеприпасы, а также проводила ротацию.
Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.
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Александр Климов