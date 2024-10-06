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Разведчик добровольческой отряда группировки войск Днепр (позывной «Пух») сообщил, что на правом берегу Днепра в направлении Херсона замечена бронетехника стран НАТО, в том числе танки и БМП «Bradley», переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
По его словам, российские войска заметили большое количество вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.
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«Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие», – сказал он.
Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.
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Александр Климов