Российский лейтенант под обстрелами взял под контроль пулеметное гнездо ВСУ

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Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, командуя штурмовым подразделением в зоне проведения специальной военной операции (СВО), несмотря на огонь противника, сумел занять и удержать важный рубеж. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, Кантулаеву удалось занять и уничтожить пулеметное гнездо вместе с 10 украинскими военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Грамотно организовав разведку, Рамазан обнаружил наиболее безопасные и скрытые пути подхода к позициям врага. Определив направления атаки штурмовых группам, лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу перешли в наступление», – подчеркнул в оборонном ведомстве.
По данным Министерства обороны, когда рубеж был занят, Кантулаев сразу же занял оборонительную позицию. Несмотря на попытки противника выбить его с позиции, группе Кантулаева удалось удержать позиции до прибытия подкрепления.
Ранее сообщалось, что российские войска создали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российские войска планируют постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные ситуации для противника.
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Александр Климов