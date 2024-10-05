Минобороны раскрыло потери ВСУ вследствие удара «Искандером» в Сумской области

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским войскам в Сумской области из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, район сосредоточения украинских войск был определен как лесной массив в районе населенного пункта Фрунзенка. В результате авиаударов было уничтожено 80 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения расчетов БПЛА и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Атака была произведена с помощью БПЛА «Иноходец».
До этого силы РФ атаковали пункт временной дислокации противника в Конотопе Сумской области.
Читайте также:
Десантники ВС РФ уничтожили скопление наемников на Херсонском направлении
ВС РФ контролируют все дороги к Курахово в ДНР
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Славянске прогремела серия мощных взрывов
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения расчетов БПЛА и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Атака была произведена с помощью БПЛА «Иноходец».
До этого силы РФ атаковали пункт временной дислокации противника в Конотопе Сумской области.
Читайте также:
Десантники ВС РФ уничтожили скопление наемников на Херсонском направлении
ВС РФ контролируют все дороги к Курахово в ДНР
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Славянске прогремела серия мощных взрывов
Александр Климов